Violenza su donne | Catanzaro Pd | ' più risorse in finanziaria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Palermo, 06 dic. - (Adnkronos) - "Quanto accade oggi ci impone di adottare provvedimenti urgenti per formare nuove generazioni che nella loro vita guardino ogni giorno al rispetto delle libertà altrui. E' necessario educare al rispetto estirpando la cultura maschilista per prevenire ed impedire ladi genere e la sopraffazione sessuale”. Così il capogruppo Pd all'Ars Micheledopo l'ennesimo e grave fatto di cronaca accaduto in Sicilia, a Palma di Montechiaro, dove una donna è stata sfregiata al volto con l'acido da un compagno violento. “Il disegno di legge che ho presentato per l'introduzione dell'educazione all'affettività ed alla sessualità nelle scuole – dice – deve avere subito un percorso privilegiato. Ed occorre inoltre che il governo introduca urgentemente nellamaggioriper ...