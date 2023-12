Vigilia tesa prima dell’Ecofin sulla riforma del Patto di stabilità “È diventato tutto complicatissimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Disuniti alla meta. È così che i rappresentanti paesi dell’area euro si avvicinano alla cena di domani sera a Bruxelles, in cui verrà affrontato il delicato dossier delladeldi. Probabile che si arrivi al digestivo senza nessun accordo ma non sono da escludere sorprese. Da mesi è in corso il mercanteggiamento tra cancellerie e nelle ultime settimane gli equilibri sono tornati a pendere a favore dei più forti, ovvero la Germania e i suoi soci di “frugalità” che spingono per regole che rimettano al primo posto il risanamento dei conti pubblici. Operazione che a Berlino non costerebbe nulla visto che è uno dei pochi paesi ad aver mantenuto il debito non lontano da quel 60% del Pil considerata, a torto o a ragione, ottimale. All’altro capo della fune che si sta tirando c’è l’Italia, che chiede regole meno ...