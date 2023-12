VIDEO Don Patriciello | la casa non diventi l’anticamera dell’inferno

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata una festa di San Nicola di Bari particolarmente emozionante, quella vissuta dalla comunità di Capriglia Irpina che, come ogni 6 dicembre, si riunisce in preghiera per venerare il patrono San Nicola a cui è anche dedicata la Chiesa locale. Festeggiamenti liturigici comunciati dalla mattina la Preghiera delle Lodi Mattutine presieduta dal Parroco Don Vincenzo Giraldi, poi Adorazione Eucaristica, Preghiera dell’Angelus e Benedizione. Una giornata condita anche da canti natalizi a cura della banda musicale Città di Airola con doni per i più piccoli, il Santo Rosario della Famiglia animato e meditato dalle Suore “Figlie di Santa Maria di Leuca” sino al momento più altro della giornata che ha precesuto la processione, la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Maurizio. E’ un forte monito all’unità familiare e alla ...