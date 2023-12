VIDEO Caduta massi | chiuso tratto dell’Amalfitana a Piano di Sorrento

Leggi su anteprima24

A causa delladi, la strada statale 163 "Amalfitana" è temporaneamente chiusa, dalla tarda serata di ieri, in entrambe le direzioni, al km 7,700 in localitàdi(Napoli). Il traffico viene deviato, informa l'Anas, al km 28,000 (bivio di Lione). Al momento sono in corso gli interventi di Anas per la bonifica del costone roccioso, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire al traffico appena possibile.