Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2023 ore 20 | 30

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)DEL 6 DICEMBREORE 19.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LO SPIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO PROGRAMMATO PER LA GIORNATA DI DOMANI GIOVEDì 7 DICEMBRE IN FASCIA ORARIA 9 – 13 AL’AGITAZIONE INTERESSERÀ LA RETE ATAC E I BUS PERIFERICI DELLATPL. INA RISCHIO I COLLEGAMENTI COTRAL DEL SERVIZIO BUS E LE FERROVIE METRE E-CIVITA CASTELLANA – VITERBO. CON POSSIBILI SOPPRESSIONI E DISAGI PASSIAMO ALLA VIABILITA’ DOVE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITEFIUMICINO E PONTINA PIUù AVANTI SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA POI IN USCITA DAL CENTRO CODE ...