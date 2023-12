Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)DEL 6 DICEMBREORE 16.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICATA LA CIRCONE SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGAITA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E L ALLACCIO CON LATERAMO POI CODE ALTEZZA SALARIA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO AUTO IN FILA IN USCITA A PARTIRE DA TOR CERVARA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA SALARIA CON CODE NEI DUE SENSI SIAMO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SETTEBAGNI COMPLICATA LA SITUAZIONE PER CHI PERCORRE LA VIA DEL MARE A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME MESSO IN ...