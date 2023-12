Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)6 DICEMBRE ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATYRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGONALI FA ECCEZIONE LA CRITOFORO COLOMBO DOVESI STA INCOLONNATI TRA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR SULLA FERROVIA METRE, SI CONCLUDERANNO IL 7 DICEMBRE I CANTIERI SERALI, DALL’ 8 DICEMBRE SERVIZIO TRENO ATTIVO FINO ALLE 23.30 PERTANTO QUESTA SERA, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA SONO ANCORA PROGRAMMATE ALLE ORE 21.00. IL SERVIZIO PROSEGUE POI CON I BUS SOSTUTIVI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBLITÀ, È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral