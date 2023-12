Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)6 DICEMBRE ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN AUTO IN FIAMME SULLA A1NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SI STA IN FILA ANCHE SULLA CRITOFORO COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBLITÀ, È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral