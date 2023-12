Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)6 DICEMBRE ORE 09.36 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONENORD DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE CON CODE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO INCIDENTE CON CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E OSTIENSE SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE A TRATTO TRA AUTELIA E TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL GRA IN USCITA SULLAFIUMICINO FILE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SU VIA PONTINA CON CODE A TRATTI ALTEZZA SPINACETO VERSO L’EUR DA ...