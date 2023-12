Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)6 DICEMBRE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A1 DIRAMAZIONENORD CODE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA SITUAZIONE ANALOGA IN ESTERNA, CODE TRA ARDEATINA E APPIA POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SULLE CONSOLARI CODE IN INGRESSO DALLA PERIFERIA SU VIA AURELIA, VIA CASSIA E VIA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PONTINA CON CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTELNO VERSOSI STA IN FILA ANCHE SULLA ...