Vi spiego perché alla Cop28 il metano è l’elefante nella stanza Parla Sollazzo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si è avviata la Conferenza delle Parti 28 tra scetticismo e dubbi sul Paese “petrolifero” ospitante. In questi giorni si sono sottolineate anche le contraddizioni tra le politiche “adottate” a passi forzati dai Paesi industrializzati per finanziare le rinnovabili e quelle dei grandi Paesi che, per ragioni di dimensione e di storia sono destinati a crescere prevalentemente con energie fossili, persino carbone. Di questo, del ruolo dell’Italia e dell’Europa, e non solo ne parliamo con Flavia, senior director per la transizione energetica di Environmental Defense Fund Europe.state insistendo sul? Come viene ribadito da tanti e anche dal Presidente dell’Environmental Defense Fund, Fred Krupp “è un’opportunità per galvanizzare il cambiamento, spingendo il mondo dall’ambizione climatica ...