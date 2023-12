Verso Roma-Fiorentina | Antognoni | “Entrambi gli allenatori potranno essere protagonisti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) “Credo che sia lache lasiano due squadre in buona condizione. Lasotto l’aspetto umorale, perché avrà 70.000 persone che la incitano, sarà avvantaggiata ma la, soprattutto in trasferta, ha fatto buoni risultati“. Così Giancarlo, bandiera della, parla del prossimo match di campionato tra la squadra viola e i giallorossi che si giocherà domenica sera all’Olimpico a margine del premio “Andrea Fortunato” al Salone d’Onore del Coni. Poi, parlando dei duesottolinea come “Mourinho non si può non elogiare perché ha vinto tutto. Italiano è un allenatore moderno, che predilige la fase offensiva e secondo me sarà una bella partita....