Variante Eris Covid | Sintomi | Vaccini e Contagi in Aumento - Risposte alle Domande più Frequenti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Roma - La pandemia da coronavirus potrebbe sembrare un ricordo lontano per alcuni, ma l'ultima impennata di casi, causata dmutazioni del virus, dimostra che la situazione è ancora critica. L'ultima(EG.5), ha portato a un significativodeiin Italia. Tuttavia, sorgono molteriguardo ai, all'efficacia deie a chi dovrebbe sottoporsi alla vaccinazione. Ecco alcunepiù. Quanto aumentano i? Nelle ultime tre settimane, i nuovi casi settimanali sono quasi raddoppiati, con undel 94,3%. I ricoveri in area medica sono cresciuti del 58,1%, e in un mese ...