Vaccini | Simit | “Fondamentali per fragili e over 65”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – I soggettisono in aumento: tra questi, non solo gli anziani, ma anche i pazienti oncologici, immunocompromessi o con gravi malattie respiratorie e cardiovascolari. Per proteggere queste popolazioni dalle complicanze delle infezioni sono disponibili coperture vaccinali sicure ed efficaci contro influenza, Covid, pneumococco, Herpes zoster, virus respiratorio sinciziale (Rsv). A ricordarlo sono gli esperti della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), riuniti a Firenze per il XXII Congresso nazionale che si chiude oggi. "Da un po' di tempo si sta parlando di virus respiratorio sinciziale negli anziani e nei soggetti– osserva Roberto Parrella, neo presidente– Il virus respiratorio sinciziale è ben noto soprattutto per le problematiche collegate alle bronchioliti ...