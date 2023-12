Vaccini | Andreoni | “Anti Zoster arma straordinaria | sensibilizzare popolazione”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) (Adnkronos) – “L’Herpesè una malattia molto dolorosa, può durare mesi, alcune volte anni, veramente con una perdita di qualità di vita incredibile. Quindi il ruolo di noi tutti, degli specialisti, degli infettivologi, èlagli specialisti che hanno in cura questi pazienti: gli ematologi, gli oncologi, i dermatologi, i gastroenterologi. Il vaccino contro l’Herpesè prioritario perché questa infezione è presente in oltre il 90% della: la riattivazione del virus è legata proprio all’immunodeficienza legata all’età o alla malattia di base”. Così Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), in occasione del XXII Congresso nazionale che si ...