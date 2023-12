Usa | polizia neutralizza autore sparatoria nel campus dell' Università del Nevada

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Washington, 6 dic. (Adnkronos) - Il sospettoneldelè stato messo in condizioni di non nuocere. Lo ha scritto su X ladi Las Vegas. Sarebbe dunque con molta probabilità morto l'attentatore che avrebbe causato un numero imprecisato di vittime nell'ateneo. Launiversitaria ha detto che sono stati segnalati colpi di arma da fuoco alla Beam Hall dele presso il sindacato studentescoa scuola. "Sembra che ci siano più vittime", ha riferito la

Nel campus universitario della University of Nevada, a Las Vegas, c'è stata una sparatoria intorno alle 12 ora locale, quando in Italia erano le 21. È stata lastessa a scrivere sui social di evitare l'area: "Stiamo rispondendo alle segnalazioni di un uomo armato nel campus dell'UNLV vicino alla BEAM Hall. Sembra che ci siano più vittime in questo ...

Washington, 6 dic. (Adnkronos) - La polizia di Las Vegas è intervenuta presso l'Università del Nevada dopo aver ricevuto un allarme per una sparatoria. L'ateneo ha pubblicato su X segnalazioni di spar ...

