Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri si è lasciato e torna a corteggiare Ida Platano?

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il motivo dell’assenza diera una relazione che l’ex cavaliere del trono over aveva intrapreso lontano dai riflettori ma stando all’ultimo scoop lanciato da Lorenzo Pugnaloni potrebbe essersie potremmo anche ritrovarlo in studio nelle prossime registrazioni, magari nelle vesti di corteggiatore di Ida, ormai diventata tronista.: la breve relazione diGià da quest’estate girava voce chesi fosse fidanzato e qualche mese dopo è stato lo stesso cavaliere diad ufficializzare la sua relazione sui social media, senza rivelare chi fosse la ...

Altre News in Rete:

Tennis: Australian Open. Almeno 10 azzurri nei tabelloni principali

Certi di un posto nel main draw, tra gli altri, Sinner, Musetti, Sonego e Paolini ROMA - Saranno almeno dieci - 5e 5- i rappresentanti del tennis tricolore al via nei tabelloni principali dell'Australian Open, primo Slam del 2024 che scatta domenica 14 febbraio (per la prima volta il torneo è ...

Martedì 5 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Elga Enardu parla del momento difficile con Diego Daddi: “Avevo scambiato la sua malattia psicologica pe ... Isa e Chia

Tennis: Australian Open. Almeno 10 azzurri nei tabelloni principali

Certi di un posto nel main draw, tra gli altri, Sinner, Musetti, Sonego e Paolini ROMA (ITALPRESS) - Saranno almeno dieci - 5 uomini e 5 donne - ...

Renato Zero: «Le donne oggi pagano per tutto ciò che gli uomini non riescono a realizzare»

«Le donne oggi pagano per tutto ciò che gli uomini non riescono a realizzare», ha detto il cantante presentando "Autoritratto", in uscita l'8 dicembre ...