Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri di nuovo single | arriva la conferma

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)e la sua fidanzata si sarebbero lasciati da poco e a fornire indizi su questa rottura è stato lo stesso ex cavaliere dinelle sue storie di Instagram. Il volto noto del trono over infatti ha fatto intendere di essere nuovamentecon due segnali sospetti. Vediamo di cosa si tratta.e la fine della sua relazione La ragazza con cuiè stato fidanzato negli ultimi mesi si chiama Gabriella Cofano ed è una giovane di Taranto, città d’origine dell’ex cavaliere. Anche se il volto noto del trono over diha cercato di mantenere riservatezza attorno alla sua relazione, i ...