Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 6 12 23

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Le emozioni furibonde di Queen Mary aregalano sempre quel solletichino di piacere, eh. Poi se gli scleri mariani sono rivolti all’indirizzo di qualcuno della combriccola è ancora più bello, inutile dirlo. Però è un piacere effimero, fine a se stesso, è un piacere illusorio… sostanzialmente è una presa per il chiulo, parliamoci chiaro. Oggi il pippozzo mariano è partito per dare ragione a Gianny che lamentava il tempo inutile che Gemma Galgani stava impiegando a chiarire la situazione con un cavaliere con il quale non c’era stato nulla e nulla ci sarebbe stato in futuro. Il prode Sperti ha fatto osservare alla Galghy che questi chiarimenti e queste puntualizzazioni se tanto riguardano storie non destinate a proseguire, sono solo una inutile perdita di tempo e tempo sottratto a chi invece vuole parlare davvero di ammmmmmore. Maria è ...