Uomini e Donne | Elga Enardu parla del momento difficile con Diego Daddi | “Avevo scambiato la sua malattia psicologica per un capriccio | ma poi…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)sono stati ieri ospiti di una nuova puntata di Casa SDL. Qui, insieme a Giovanna Abate, l’immancabile Gabriele Parpiglia e le Donatella hanno rilasciato insieme la loro prima intervista di coppia, dopo la recente “separazione”. I due infatti qualche mese fa hanno vissuto undi forte crisi dovuta ad alcune problematiche che li ha portati ad allontanarsi. L’amore però vince sempre e oggisono tornati a supportarsi a vicenda e l’ex tronista ha così ricordato quel: Intanto, come abbiamo sempre detto, in realtà noi non ci siamo mai persi di vista avendo quattro cani in comune e avendo avuto tutte le mie cose in casa. Ora so perché sono andata via, prima non lo sapevo. Pensavo che volevo chiudere la ...