Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza accusato di aver preso in giro Ida Platano sbotta | “Le ho anche chiesto di sposarmi | che ne sapete voi!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023), dopo la fine della relazione con Ida, è tornato nel parterre del Trono Over di. Come mostrato nella puntata diandata in onda ieri,– appena rientrato negli studi Elios – ha criticato la scelta dell’ex fidanzata di diventare tronista. Ida, infatti, una volta archiviata la relazione con l’ex cavaliere, ha accettato di salire sul trono del dating show, divenendo la prima protagonista del Trono Classico all’età di 42 anni. Quindi,ha precisato di essere tornato aper conoscere nuove dame. “Sono pronto a rimettermi in gioco, vedo che qui c’è un parterre pieno di bellissime, alcune ...