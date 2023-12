Altre News in Rete:

Unicef: "Nei Paesi ricchi più di un bambino su cinque vive in povertà"

... i bambini che vivono in condizioni di povertà hanno minori possibilità di completare la scuola e da adulti percepiscono salari più bassi', sottolinea l'. TI POTREBBE INTERESSARE

Unicef: Nei paesi ricchi un bambino su cinque vive in povertà RaiNews

Unicef, più di 1 bambino su 5 in povertà nei 40 Paesi più ricchi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Più di un bambino su cinque vive in povertà nei paesi più ricchi del mondo (di A. Iacomini, Unicef)

In Italia più di 1 bambino su 4 vive in povertà ITALIA. Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dall'UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, alcuni dei Paesi più ricchi del mondo… ...

Istat: “Quasi un minore italiano ogni tre rischia la povertà”. Al Sud quasi tutti i giovani stranieri versano in condizioni di disagio

Quasi un minore su tre in Italia rischia di finire in povertà o vivere una condizione di esclusione sociale. Appartiene infatti a nuclei familiari che versano in una condizione economica disagiata, co ...