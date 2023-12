Una vita felice Conversazioni con sette inediti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Lei ha ormai la possibilità di diventare un vero maestro. Né minimamente esagero nel dirLe che non ne vedo altri fra coloro che hanno oggi meno di quarant’anni”. A scrivere queste parole in una lettera del 24 gennaio 1981 è Augusto Del Noce, uno dei maggiori filosofi italiani della seconda metà del Novecento. Il destinatario è Emanuele Samek Lodovici, che morirà di lì a poco, non ancora trentanovenne, il 5 maggio del 1981. Il giovane docente aveva già iniziato una più che promettente carriera universitaria, mettendo in luce notevoli doti speculative (oltre a Del Noce, su di lui avevano espresso giudizi encomiastici studiosi quali Vittorio Mathieu, Cornelio Fabro, Eugenio Corti e Marta Sordi). I suoi scritti sulla gnosi, su sant’Agostino e su alcuni temi etici conservano ancora oggi un notevole valore, ma non è a quelli che deve la sua importanza il recente volume Una ...