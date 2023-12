Una scelta che può essere divisiva

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Nelle ultime settimane, Tony Khan ha reso ancora più chiara la via che la AEW sta seguendo. A dargli manforte sono stati diversi membri del roster (Danielson e Moxley in testa). La compagnia va verso un futuro legato più al lato sportivo del wrestling. Non disdegnando il lato d’intrattenimento, ma non facendone un punto focale dei propri show. Dunque si torna un po’ agli albori della AEW, abbracciando come modelli quelli della NJPW, della NWA e della ECW. Un esempio lo stiamo vivendo da tempo con l’avvento del Continental Classic. Un torneo per certi versi fine a se stesso, che non sta – per ora – costruendo storyline ma solo tanti solidi match da guardare con piacere. Qualcosa di molto assimilabile ai Climax di natura nipponica, magari da ripetere nel corso degli anni. È unagiusta o sbagliata? La risposta non arriva in maniera netta. È certamente ...