Una questione di soldi | la bomba-Sinner sulla Figc | perché trema il calcio italiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Jannikè un uomo in missione, più o meno consapevolmente. Ha sulle spalle il peso di un intero Paese che si aspetta uno Slam e il primo posto nel ranking: si tratta di una pressione diversa da quella con cui è cresciuto. A 17 anni colpiva già fortissimo di diritto e di rovescio e veniva indicato come un futuro asso del tennis. Adesso Jannik di anni ne ha 22 e ha stravolto il suo mondo con i risultati degli ultimi mesi: ha battuto i più forti del circuito, uno dietro l'altro e ripetutamente, ha trascinato l'Italia a un trionfo in Coppa Davis che mancava da 47 anni ed è diventato un simbolo nazional popolare. In questo momento è difficile trovare qualcuno che non sia stato contagiato dalla-mania, o che comunque non abbia sentito parlare di questo tennista dai capelli rossi che sta facendo sfracelli. Alla finale di Davis hanno assistito 6 ...