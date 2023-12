Una nave si è incastrata nel canale di Suez Ma questa volta il traffico marittimo non è bloccato

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Unaportacontainer si è scontrata con un ponte galleggiante nella corsia orientale deldi. Il passaggio delle navi tuttavia non sarebbe stato interrotto, ha detto l'Autorità del. I rimorchiatori stanno lavorando per spostare la One Orpheus, portaconteiner battente bandiera di Singapore, che ha subito un guasto al timone mentre transitava neldurante il suo tragitto da Singapore ai Paesi Bassi, ha spiegato l'autorità in una nota. E aggiunge che le navi provenienti da sud vengono al momento deviate lungo il ramo originale del. L'incidente è avvenuto all'altezza di Ismailia, nel tratto centrale del, costruito come ampliamento e completato nel 2015. Ildiè una delle rotte ...