Una minaccia incombe sull' Italia E c' è uno strano caso sulle temperature

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Che tempo farà nei prossimi giorni? A rispondere a una delle domande più frequenti nel chiacchiericcio deglini è il meteorologo Paolo Sottocorona, che si collega durante la puntata del 6 dicembre di Omnibus su La7: “Questa nuvolosità che si avvicina da ovest e sembra una perturbazione che potrebbe nella sua strada normale arrivare a interessare l'in realtà non sarà così.'Atlantico ancora queste belle perturbazioni, sono belle, insomma sono molto ben organizzate. Il tempo previsto per la giornata di oggi, mercoledì 6 dicembre, ci dice che non ci sono fenomeni particolarmente intensi, qualche pioggia moderata al sud, zone del Gargano, la Calabria, qualcosa potrebbe arrivare anche in Sardegna, ma in realtà qualche piccola zona di piogge a ovest della Sardegna c'è, ma quella nuvolosità sembra sostanzialmente restare lì ...