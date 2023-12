Una metafisica concreta per dar vita a un pensiero pensante

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Una celebre proposizione del Tractatus di Wittgenstein, la 6.52, rimane ancora oggi il più asciutto e penetrante ritratto del rapporto tra la moderna pulsione esistenziale e la potenza della conoscenza scientifica: “Noi sentiamo che, persino nell’ipotesi che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemili non sono ancora neppure sfiorati. Certo, allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta”. Siamo nell’epoca del sapere assoluto. Sappiamo tutto, nel senso che siamo in quella condizione unica nella storia dell’umanità in cui sappiamo di sapere moltissimo e, simultaneamente, di non sapere abbastanza; soprattutto siamo coscienti del fatto che lo sforzo della conoscenza è interminabile. Ammiriamo la ragione strumentale che ci consente di adattare il mondo alle nostre esigenze e che, allo stesso tempo, ci ...