(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Ogni dato statistico mostra la crisi della nostra. I datisempre nuovi, cambiano gli istituti di indagine, i termini di confronto, i campioni analizzati, ma drammaticamente non l’esito: laimbarca acqua da tutti i lati. L’ultima indagine deriva dallo studio internazionale OCSE-PISA e non lascia spazio a dubbi, confermando preoccupazioni e tendenze già chiare da molto, sia per chi legge i dati e si occupa disolo quando esce una nuova, sia per chi entra in classe ogni giorno e grida di sconforto e di rassegnazione ogni volta. Inascoltato. Cosa dicono i dati. Dicono che il Covid ha causato enormi ritardi per chi avrebbe dovuto essere sui banchi e invece, in Italia più che altrove, non c’è stato. Dicono che nonostante l’impegno nel favorire le ...

Altre News in Rete:

Una classifica inchioda la scuola italiana per i suoi difetti, che non sono la matematica per le ragazze

... confermando preoccupazioni e tendenze già chiare da molto, sia per chi legge i dati e si occupa di scuola solo quando escenuova, sia per chi entra in classe ogni giorno e grida di ...

Panettoni, quali sono i migliori pasticceri Vince Roma, la classifica e la nuova mappa ilmessaggero.it

Secondo Forbes Giorgia Meloni è tra le donne più influenti al mondo: tutta la classifica, in che posizione è Virgilio Notizie

Ponte dell’Immacolata 2023: le top 30 destinazioni degli italiani

Umbria e Lombardia piazzano ciascuna 3 località nella classifica e tra queste 6 località, sono solo 3 in top 20: a Livigno e Bormio per la Lombardia, infatti, si aggiunge Assisi per l’Umbria al 17mo ...

Nomi cani: ecco la classifica dei preferiti dagli italiani nel 2023

Ma se questi sono i nomi classici per cani più gettonati tra gli italiani nel 2023, Rover propone anche la classifica dei nomi per cani più trendy usati in Italia nel 2023: ai primi tre posti ci sono ...