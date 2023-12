Un progetto internazionale per un vaccino contro l' HIV

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - Le terapie antiretrovirali disponibili sono efficaci e garantiscono un'ottima qualità di vita alle persone che vivono con infezione da HIV, ma unche possallare l'infezione non è ancora disponibile. È per questo che i team di ricerca Evoluzione e Trasmissione Virale, diretto dalla dottoressa Gabriella Scarlatti, e quello dell'Unità di Malattie Infettive, diretta dalla professoressa Antonella Castagna - entrambe dell'IRCCS Ospedale San Raffaele - hanno avviato uno studio clinico di fase I randomizzatollato rivolto a persone che vivono con HIV per testare il profilo di sicurezza e il livello della risposta immune di un nuovo, HIVconsvX, a potenziale scopo terapeutico. Ilè fornito dal professor Tomas Hanke dello Jenner Institute all'Università di Oxford ed è ...