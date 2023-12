(Di mercoledì 6 dicembre 2023) di Stefano Di Maria Nel giudicare una serie televisiva contano di più le emozioni suscitate e la capacità di far riflettere o, piuttosto, le incongruenze, i vuoti narrativi e i limiti di scrittura? E’ il quesito che ci poniamo dopo avere visto la prima stagione e la prima metà della seconda stagione di UN, ...

Altre News in Rete:

The Lost King, la recensione: Stephen Frears, Sally Hawkins e un film che sfida le fake news

Con spirito di iniziativa, e con il supporto di Richard Buckley (Mark Addy),dell'Università, mette in piedi l'impensabile dopo una raccolta fondi: organizza gli scavi, sfida l'...

Un professore, recensione: cosa funziona e cosa non va nella fiction Rai Il Notiziario

Dream Scenario: recensione del film con Nicolas Cage Movieplayer

The Lost King, la recensione: Stephen Frears, Sally Hawkins e un film che sfida le fake news

La recensione di The Lost King: Stephen Frears torna alla regia raccontando la storia vera della (ri)scoperta dei resti di Riccardo III, in un film attuale dai toni serrati. Su Sky e NOW.

In memoria del professore Versace

Ci ha lasciato alcune ore fa Pasquale, per tutti Lino, Versace, professore emerito: non amava i clamori della cronaca, preferiva fare.