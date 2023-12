Un po' Rambo un po' Calimero Meloni randella opposizioni e sindacati | Un anno tosto | nel disastro da gestire

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) "Il segreto è vivere giorno per giorno" dice la premier a Rtl, difendendo le politiche sul salario minimo ("in 10 anni potevano farlo e non l'hfatto") e la riforma del premierato ("Non vogliono che decidano gli italiani") da chi tifa o rema contro