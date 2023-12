Un deputato separatista ucciso a Lugansk con una bomba nella sua auto

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Undell'proclamata repubblicadi, nell' Ucraina orientale occupata dalle truppe russe, è morto in seguito all'esplosione di un', "vicino allo stadio ...

Altre News in Rete:

