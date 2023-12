‘Ultras’ | un nuovo Albe | «Una presa di coscienza»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si intitola Ultras ilsingolo di, un brano che attesta una nuova fase del cantautore finalista di Amici 21. Il titolo «potrebbe sembrare persuasivo», ci dice(nel senso che «ti fa venire voglia di ascoltarlo e poi è un’altra cosa»), eppure la delicatezza di Ultras non può che conquistare gli ascoltatori. «Il brano – racconta– nasce durante una session normalissima con un autore e i produttori. Non era pianificato, è uscito a caso. Non ho aspettative da singolone incredibile, è il piccolo passo che fai prima di mettere giù gli altri. È un flusso di, parla di passato, presente e futuro». Non ha voluto strafare(ipse dixit), anche per cementare l’inizio di questa nuova fase. «Non è totalmente unpercorso, ma una ...