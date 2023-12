Ultime Notizie Serie A | Arbitri | Mou e Motta rischiano la squalifica; Napoli | le parole di Cannavaro; Inter | Lautaro rinnova

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24pronto alla firma: 10 anni in nerazzurroMartinez si legherà all’fino al 2028 a 7 milioni a stagione: per l’argentino saranno 10 anni in nerazzurro.: «Ilha più da perdere contro la Juve» Ledi Fabio, ex difensore e doppio ex di Juve e, sul momento che stanno vivendo i campioni d’Italia.: Mourinho rischia la stangata,può patteggiare Dopo le lorocontro gli ...