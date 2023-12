Ultime Notizie Roma del 06-12-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione e Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in primo piano i pure i combattimenti a Gaza per più pesanti nei due mesi di guerra che una mazza e le truppe dell’Esercito Italiano cercano di smantellare il centro di comando di del sud della striscia e secondo Israele alcuni militari sono già nel cuore della città che la più grande nel settore meridionale Dove potrebbero essere nascosti alcuni dei 138 stati ancora rimasti nelle mani degli islamisti intanto la versione italiana colpito circa 250 obiettivi nell’enclave nelle24 ore i militari fa sapere l’esercito continuando localizzare e distruggere armi poi ti sotterranei tunnel e ordigni esplosivi non ci metti che attacca ti ha riferito portavoce militari lanciarazzi utilizzati martedì per sparare una serie di ...