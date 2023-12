Ultime Notizie Roma del 06-12-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 6 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno Western apertura carri armati di Tel Aviv l’ONU che prevede Per caso stai male ancora più infernali continua l’escalation militare di Israele contro hamas dopo la fine della tregua della scorsa settimana lo pensi va viene estesa anche nel sud di Gaza di combattimenti sono ripresi ieri in tutta la striscia cisgiordania sei stata una maxi operazione così come proseguono le attività sul confine con il Libano Dove sono state attaccate il terroristi di hezbollah che stavolta Rivendica Deve subito mezzi militari italiani seconda mi lancerò diffuso da Massi le vittime nella striscia di Gaza inizio della guerra lo scorso VII ottobre sono arrivato e del meno 15900 il 70% donne e bambini ieri incontro del l’italiano L’italiano con le famiglie degli ostaggi che hanno chiesto ...