Ue | Tajani all’Adnkronos | “Nessun veto su Lega | non mi convince alleanza con Afd e Le Pen”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il vicepremier ospite del forum dell'Adnkronos: "Unità centrodestra italiano a Bruxelles e Strasburgo sì, cone Afd no" "Non poniamo veti ao. Noi siamo per l'unità del centrodestra. Forza Italia è parte del Ppe e Giorgia Meloni è presidente dei Conservatori. Se vogliamo sconfiggere la sinistra dobbiamo unire popolari, conservatori e liberali". Ad