Ue | Mattarella | ' associazione San Marino occasione storica | Italia sostiene negoziato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) San, 6 dic. (Adnkronos) - "Proprio in questi giorni Sanè impegnata nelle fasi decisive delcon l'Unione europea per un accordo diche le assicuri l'accesso ai benefici di un'integrazione con le regole dell'Unione europea. Unche richiederà, certo, scelte lucide e coraggiose, un', sia per l'Unione sia per la vostra Repubblica. L'è al vostro fianco in questo processo, nella convinzione che Sansia parte significativa della grande famiglia europea. Auspico quindi che ilpossa avere rapidamente successo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in Visita di Stato nella Repubblica di San ...