Ue-Cina | verso il summit delle differenze Le previsioni di Ecfr

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) A meno di un mese daltrae Stati Uniti è tempo di quello trae Unione europea. Giovedì i presidenti di Commissione e Consiglio Ursula von der Leyen e Charles Michel (più il capo della diplomazia Ue Josep Borrell) sono attesi a Pechino per una visita ufficiale dal presidente cinese Xi Jinping (più il premier cinese Li Qiang). I dossier sul tavolo sono tanti, da Gaza all’Ucraina, passando per Taiwan, nonché clima e commercio. Ma le aspettative di sviluppi concreti sono decisamente basse. Per cominciare, da parte cinese non è arrivata una bozza di dichiarazione congiunta. E nemmeno le capitali europee hanno fatto una richiesta in tal senso ai piani alti di Bruxelles. “Dobbiamo essere un po’ realistici sul fatto che non ci sarà un solo risultato importante a coronamento del vertice”, ha detto un alto funzionario europeo a ...