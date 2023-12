Ue-Cina | domani vertice a Pechino Europei sulla difensiva

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Si svolgeràil primoUe-"in presenza" dall'epoca della pandemia di Covid, dopo quello che si tenne in videoconferenza il primo aprile del 2022. Sarà anche il primo Summit trae i leader delle istituzioni Ue, dopo che, nel luglio scorso, per la prima volta il Consiglio europeo ha dedicato una buona parte della propria agenda a una discussione strategica sulle relazioni con la, e dopo la decisione della Commissione europea, due mesi fa, di lanciare un'inchiesta anti sussidi sui veicoli elettrici cinesi.Il programma dell'incontro prevede innanzitutto una discussione, non facile, sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione e la, poiguerra russa in Ucraina (con la problematica delle sanzioni ...