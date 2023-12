Udinese | Samardzic sfida l’Inter e prenota il futuro in una big | ecco dove può andare

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) É la grande settimana di. Il talento nato in Germania a Berlino ma di nazionalità serba andrà a giocare a San...

Altre News in Rete:

Juventus, da Samardzic ad Anguissa i cinque nomi nel mirino per gennaio

...che per età, valore di mercato e prospettive è probabilmente uno dei nomi più intriganti in circolazione. In estate il centrocampista tedesco di origini serbe era stato ceduto dall'...

Udinese, Samardzic: "Con l'Inter sarà la mia partita, darò il 200%" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le dichiarazioni di Lazar Samardzic su Inter-Udinese Passione Inter

Calciomercato Juventus: un indizio sul prossimo colpo bianconero

La Juventus è pronta a fiondarsi sul calciomercato di gennaio. Dopo un confronto tra Max Allegri e la dirigenza, non ci sono dubbi, ecco chi dovrebbe arrivare ...

Manicone: «L’Inter è la squadra da battere e all’Udinese manca tranquillità in classifica»

L’ex centrocampista guarda alla sfida di sabato. «Per i bianconeri il successo sul Verona sarebbe stato fondamentale» ...