Udinese | a gennaio sarà emergenza | il motivo

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Problemi per Gabriele Cioffi, allenatore dell’, in vista delle partite di Serie A a. I dettagli La Coppa d’Africa potrebbe essere un grande problema per l’. La squadra friulana perderà infatti ben 6 calciatori per la manifestazione. Ben tre arrivano dalla Nigeria, ovvero il secondo portiere Okoye, il terzino Kingsley Ehizibue e il centravanti Isaac Success. Il Marocco invece potrebbe convocare Adam Masina, così come Enzo Ebosse con il Camerun. Probabile convocazione anche per Hassane Kamara con la Costa d’Avorio.