Ucraina | Biden | “Il mancato sostegno a Kiev è folle”

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La tregua per la guerra inè ancora lontana. Le forze russe hanno abbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato il il sindaco della città, Sergei Sobyanin: “È stato registrato il tentativo di due droni da combattimento di volare in città. Entrambi sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Uno L'articolo proviene da Il Difforme.

Altre News in Rete:

Usa, Putin non si fermerà all'Ucraina, attaccherà la Nato

Joeal G7 ribadirà "il sostegno degli Stati Uniti all', soprattutto in questi mesi invernali". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un ...

Biden, il mancato sostegno all'Ucraina è folle Agenzia ANSA

Time ha scelto Taylor Swift come “Persona dell’anno” 2023

Roma, 6 dic. (askanews) – La cantante e attrice statunitense Taylor Swift è la “Persona dell’anno” per il 2023, riconoscimento assegnato dalla rivista Time. “Scegliere una persona che rappresenti gli ...

Usa, Putin non si fermerà all'Ucraina, attaccherà la Nato

Joe Biden al G7 ribadirà "il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, soprattutto in questi mesi invernali". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in ...