Uccise la moglie a martellate | condannato a 21 anni di carcere

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) AGI - Una condanna a 21die' stata inflitta a Giorgio Meneghel, l'agricoltore di 54che il 5 febbraio del 2022a Zeddiani (Oristano) laDaniela Careddu, di 51. La sentenza e' stata messa stamane dai giudici della Corte d'Assise di Cagliari. Secondo i giudici, infatti, Meneghel era in grado di intendere e volere quandobrutalmente la, con trealla testa, mentre dormiva nel letto, proprio nel giorno del suo compleanno. Sono state accolte, in buona sostanza, le richieste del pubblico ministero Sara Ghiani, che aveva chiesto una condanna a 24. La Corte presieduta dal giudice GiovMassidda non ha riconosciuto all'imputato, che ha 54 ...

