Uccisa a coltellate a Cassino | fissato il processo in Assise

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Inizierà il 15 marzo prossimo ilin Corte d’per l’omicidio di Yirelis Pena Santana, la donna di nazionalità dominicana assassinata il 27 maggio scorso all’età di 34 anni nell’appartamento che aveva preso in affitto ada alcune settimane. Lo ha deciso il Giudice delle Udienze Preliminari di, ritenendo solidi e fondati gli indizi raccolti dalla polizia. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Morte misteriosa a, pensionato trovato senza vita in auto: freddato da un colpo d’arma da fuoco alla testa Omicidio a, chi è l’imputato Imputato di omicidio è il 26enne S. D. C., arrestato pochi giorni dopo il delitto: a lui gli inquirenti arrivarono grazie alle nitide impronte lasciate nell’alloggio ed alle conferme date dalle celle ...

