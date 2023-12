Tuttosport – “Se non mi danno un rigore così…”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) 2023-12-06 09:54:27 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Mario Balotelli ha le idee chiare su quanto accaduto in Napoli-Inter. Il centravanti italiano, ex nerazzurro e attualmente all’Adana Demirspor, è intervenuto in diretta su Twitch toccando diversi temi tra cui il big match vinto dalla squadra di Inzaghi per 3-0. Mario si è espresso in merito agli episodio arbitrali che hanno fatto discutere: “L’intervento di Acerbi su Osimhen? Se non miuncosì divento pazzo, vado fuori di testa. Il tocco è leggero ma non è sulla palla. Come si fa a dire che non è? Il piede di Acerbi va sulla caviglia di Osimhen, per me ènetto. Il tacchetto sul tallone fa male, non è un contatto leggero. Osimhen non simula niente. Se me l’avessero fischiato contro sarei stato sincero, rivedendo l’azione avrei ...