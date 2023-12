Turetta | la clamorosa lettera degli altri detenuti | la loro verità sul killer di Giulia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) La Fiat Grande Punto con la quale Filippoè fuggito in Germania dopo l'omicidio diCecchettin è "ancora in custodia" della polizia tedesca e dovrebbe essere restituita in Italia "nelle prossime settimane", dopo un "controllo" da parte delle autorità italiane. Lo ha detto a LaPresse Klaus Tewes, procuratore generale della procura di Naumburg, l'ufficio che si è occupato dell'estradizione in Italia didopo l'arresto in Germania. "L'auto utilizzata dall'imputato è ancora in custodia di polizia e dovrebbe essere restituita in Italia nelle prossime settimane dopo un controllo da parte dei colleghi italiani", ha spiegato Tewes, aggiungendo che, al momento, non è possibile stabilire una "data esatta", anche in considerazione del fatto che "il procedimento di indagine è riservato e non viene reso pubblico". E ...