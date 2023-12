(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Il 35enne norvegese Ken Stornes si è tuffato in un gelido fiordo da una piattaforma alta 40 metri. L'uomo è 'atterrato' aprendo le braccia ad X e dando una sonora panciata alla ...

Altre News in Rete:

Tuffatore si lancia da 11 piani di altezza: che schianto!

Il 35enne norvegese Ken Stornes si è tuffato in un gelido fiordo da una piattaforma alta 40 metri. L'uomo è 'atterrato' aprendo le braccia ad X e dando una sonora panciata alla ...

Il tuffatore senza paura si lancia da 11 piani di altezza (dando una sonora panciata in acqua) Corriere TV

Tuffatore si lancia da 11 piani di altezza: che schianto! La Gazzetta dello Sport

L’husky è intrappolato nel tombino: il momento del salvataggio

Gli operatori di un rifugio per animali di Lexington, nel Kentucky, Usa, hanno salvato un husky di nome Sebastian intrappolato in uno scarico fognario, come mostra questa clip. «Il vivace Sebastian è ...

Il tuffatore senza paura si lancia da 11 piani di altezza (dando una sonora panciata in acqua)

Il 35enne norvegese Ken Stornes si è tuffato in un gelido fiordo da una piattaforma alta 40 metri ...