“Tu così bella” è il nuovo singolo di Simba feat Pier

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Da venerdì 8 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Tu” ildigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° dicembre. “Tu” è un brano che parla dell’amore per la musica, di quanto essa sia la cura a tutti i nostri problemi. Può essere considerata un inno alla musica, a quanti sacrifici, notti insonni e sabati sera in studio ci vogliano, per ottenere quello che abbiamo in mente. Il pezzo vuole catturare l’attenzione di tutte le persone, quelle che hanno un sogno, quelle che non ce l’hanno, quelli che sperano anche solo in qualcosa, dando tutto per realizzarsi, ma anche per chi spera in qualcosa e non fa nulla per farlo: questa canzone deve essere più di una semplice analisi ...